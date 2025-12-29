Трамп угрожает Ирану новыми атаками в случае возобновления ядерной программы

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит новые атаки Израиля на Иран, если Тегеран продолжит работу над созданием ракет и ядерной программой.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, такое заявление президент США сделал перед началом переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Я слышу, что Иран пытается относить (ядерную программу). И если они сделают это, нам придется ее уничтожить",– заявил Трамп, добавив: "Мы собираемся их уничтожить. Мы собираемся их уничтожить. Но я надеюсь, что этого не произойдет".

Дональд Трамп также описал, какие действия Ирана могут стать поводом к новым атакам. "Если они продолжат с ракетами? Да. А если с ядерным оружием? Быстро! Ладно, мы сделаем это безусловно. Но в противном случае мы сделаем это немедленно",– уточнил президент США.

Напомним, накануне стало известно, что Израиль готовится проинформировать президента США Дональда Трампа о вариантах повторного нападения на Иран из-за озабоченности вокруг его ядерной и ракетной программ.

В частности, израильская сторона обеспокоена тем, что Иран восстанавливает объекты обогащения урана, которые США бомбили в июне. Но еще более неотложными проблемами Израиль считает усилия Ирана по восстановлению объектов, где производятся баллистические ракеты, и ремонту поврежденных систем противовоздушной обороны.

Как ожидалось, на встрече с Трампом Нетаньяху планирует представить варианты для США по присоединению или оказанию помощи в любых новых военных операциях против Ирана.