Українці втрачають довіру до НАТО та вважають найкращою гарантією безпеки власну ядерну зброю

31,1% українців вважають, що найкращою "гарантією безпеки" є розробка Україною власної ядерної зброї.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Info Sapiens на замовлення Центру "Нова Європа", повідомляє "Європейська правда".

Як зазначається, такий високий показник, з одного боку, свідчить про розчарування українців у міжнародній підтримці та у зовнішніх гарантіях безпеки, а з іншого – віддзеркалює усвідомлення, що саме ядерна зброя дозволяла Росії грати на страхах Заходу.

Свідчення цього розчарування – падіння довіри до того, що вступ України до НАТО стане найкращою безпековою гарантією: зараз таку оцінку озвучило 19,4% українців, тоді як рік тому – 29,3%.

Ще 7,8% респондентів вважають оптимальним варіантом надання іншою країною гарантій ядерного захисту.

Як зазначається, інші можливі варіанти гарантування безпеки мають помірну або низьку підтримку. В ефективність оборонного союзу зі США вірять 10,2% респондентів, на миротворчу місію ООН покладаються 6,4%.

Натомість зросла підтримка варіанта з розміщенням військ європейських країн на території України – 11,7% проти 6,4%.

Також переважна більшість українців вважають, що Україні не варто йти на переговори з Росією без отримання безпекових гарантій з боку Заходу. Рік тому таку думку підтримало 64,1% респондентів, зараз – 64,9%.

Дослідження проводилося у період з 5 по 26 листопада 2025 року. Вибірка дослідження – 1000 респондентів.

Нагадаємо, раніше держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо повідомив європейським союзникам, що США хочуть укласти мирну угоду, перш ніж погодитися на будь-які гарантії безпеки для України.