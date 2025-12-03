Украинцы теряют доверие к НАТО и считают лучшей гарантией безопасности собственное ядерное оружие

31,1% украинцев считают, что лучшей "гарантией безопасности" будет разработка Украиной собственного ядерного оружия.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Info Sapiens по заказу Центра "Новая Европа", сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, такой высокий показатель, с одной стороны, свидетельствует о разочаровании украинцев в международной поддержке и во внешних гарантиях безопасности, а с другой – отражает осознание, что именно ядерное оружие позволяло России играть на страхах Запада.

Свидетельство этого разочарования – падение доверия к тому, что вступление Украины в НАТО станет лучшей гарантией безопасности: сейчас такую оценку озвучило 19,4% украинцев, тогда как год назад – 29,3%.

Еще 7,8% респондентов считают оптимальным вариантом предоставление другой страной гарантий ядерной защиты.

Как отмечается, другие возможные варианты обеспечения безопасности имеют умеренную или низкую поддержку. В эффективность оборонного союза с США верят 10,2% респондентов, на миротворческую миссию ООН полагаются 6,4%.

При этом выросла поддержка варианта с размещением войск европейских стран на территории Украины – 11,7% против 6,4%.

Также подавляющее большинство украинцев считают, что Украине не стоит идти на переговоры с Россией без получения гарантий безопасности со стороны Запада. Год назад такое мнение поддержало 64,1% респондентов, сейчас – 64,9%.

Исследование проводилось в период с 5 по 26 ноября 2025 года. Выборка исследования – 1000 респондентов.

Напомним, ранее госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что США хотят заключить мирное соглашение, прежде чем согласиться на какие-либо гарантии безопасности для Украины.