Зеленский верит, что Украина в 2026 году может закрыть все кластеры для вступления в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина в течение следующего года может открыть и закрыть все шесть переговорных кластеров для вступления в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он, согласно сообщению пресс-службы, сказал во время общения с украинской общиной в Ирландии.

По словам президента, Украина к концу 2025 года будет технически готова к открытию всех шести переговорных кластеров.

"Европейская комиссия признает, что мы три кластера можем открывать. Три кластера – это половина. Мы для этого сделали все. И все понимают, что до конца этого года мы сделаем все технически для открытия всех шести кластеров. Это также признают все", – сказал он.

Зеленский напомнил, что в следующем году в Совете ЕС в первую очередь будет председательствовать Кипр, далее – Ирландия.

"Мы хотим во время председательства Кипра открыть кластеры, а следующий шаг – это их закрытие. И мы бы хотели это сделать при председательстве Ирландии", – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, открытие первых кластеров в 2025 году, на что ранее были большие надежды, не состоялось из-за вето Венгрии. Реалистичным временным горизонтом для вступления Украины в ЕС часто называют 2030 год.

