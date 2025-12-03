У ЄС досягли згоди про перший спільний закон для боротьби з корупцією

У Європарламенті досягли політичної згоди про положення першого закону для протидії корупції, дія якого поширюватиметься на увесь ЄС.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Закон, про який досягли домовленості ввечері 2 грудня, передбачає узгодження визначень видів правопорушень, встановлює мінімальні покарання та превентивні заходи.

Робота над проєктом триває вже понад два роки, з травня 2023 року.

Через суперечки, що точилися довкола нього, фінальний текст "скромніший" за той, який початково внесла Єврокомісія – з меншими мінімальними санкціями, численими необов’язковими положеннями та формулюваннями, що лишають простір для інтерпретації.

Дуже значний спротив викликав, зокрема, пункт про "зловживання посадою" – його заблокувала Італія, проти виступали також Німеччина та Нідерланди. У підсумку формулювання змінили і прописали, що порушенням мають вважатися "серйозні порушення законодавства у рамках виконання чи невиконання певної дії офіційними посадовцями під час виконання посадових обов’язків".

У проєкті згадуються визначення для інших зловживань, як хабарництво у державному чи приватному секторі, неправомірне привласнення, збагачення від корупційних правопорушень тощо.

Погодження проєкту за випадковим збігом сталося у той самий день, коли ЄС сколихнув найгучніший за останні роки корупційний скандал – за підозрами у певних зловживаннях затримали у тому числі колишню очільницю дипломатії ЄС Федеріку Могеріні.

За кілька років до цього був корупційний скандал "Катаргейт", у межах якого низку законодавців ЄС звинуватили в отриманні грошей за просування інтересів Катару та Марокко.