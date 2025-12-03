В ЕС достигли соглашения о первом общем законе для борьбы с коррупцией

В Европарламенте достигли политического соглашения о положениях первого закона для противодействия коррупции, действие которого будет распространяться на весь ЕС.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Закон, о котором достигли договоренности вечером 2 декабря, предусматривает согласование определений видов правонарушений, устанавливает минимальные наказания и превентивные меры.

Работа над проектом продолжается уже более двух лет, с мая 2023 года.

Из-за споров, которые велись вокруг него, финальный текст "скромнее" того, который первоначально внесла Еврокомиссия – с меньшими минимальными санкциями, многочисленными необязательными положениями и формулировками, оставляющими пространство для интерпретации.

Особое сопротивление вызвал, в частности, пункт о "злоупотреблении должностью" – его заблокировала Италия, против выступали также Германия и Нидерланды. В итоге формулировку изменили и прописали, что нарушением должны считаться "серьезные нарушения законодательства в рамках выполнения или невыполнения определенных действий официальными должностными лицами при исполнении служебных обязанностей".

В проекте упоминаются определения для других злоупотреблений, как взяточничество в государственном или частном секторе, неправомерное присвоение, обогащение от коррупционных правонарушений и т.д.

Согласование проекта по случайному совпадению произошло в тот же день, когда ЕС всколыхнул самый громкий за последние годы коррупционный скандал – по подозрениям в определенных злоупотреблениях задержали в том числе бывшую главу дипломатии ЕС Федерику Могерини.

За несколько лет до этого был коррупционный скандал "Катаргейт", в рамках которого ряд законодателей ЕС обвинили в получении денег за продвижение интересов Катара и Марокко.