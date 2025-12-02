ЗМІ: ексглава дипломатії ЄС Могеріні затримана після обшуків у Бельгії

У вівторок після обшуків в Брюсселі та в Брюгге в рамках розслідування можливого шахрайства з використанням коштів ЄС у Бельгії було затримано колишню очільницю європейської дипломатії Федеріку Могеріні.

Про це повідомляє бельгійське видання Le Soir, пише "Європейська правда".

У рамках слідства всього було затримано трьох осіб. Однією з них є колишня очільниця дипломатії Євросоюзу Федеріка Могеріні, нині ректорка престижного Коледжу Європи.

Колишня віцепрезидентка Європейської комісії наразі перебуває під вартою, як стало відомо Le Soir з надійного джерела. Цю інформацію також підтверджує L’Echo.

За інформацією видання, іншими особами, затриманими для допиту, є менеджер Коледжу Європи, імені якого не називають, а також колишній генеральний секретар Європейської служби зовнішніх справ, італійський дипломат Стефано Санніно.

Розслідування стосується підозр у фаворитизмі та можливій недобросовісній конкуренції стосовно дев’ятимісячної програми підготовки для майбутніх європейських дипломатів у Коледжі Європи.

Інкриміновані дії датуються 2021–2022 роками, а можливі правопорушення, згідно з даними Європейської прокуратури, включають: шахрайство під час укладання контрактів, корупцію, конфлікт інтересів і розголошення службової таємниці.

Коледж Європи – це заклад вищої освіти, який готує значну кількість європейських посадовців. Слідчі намагаються з’ясувати, "чи був Коледж Європи або його представники завчасно поінформовані про критерії відбору" в межах процедури тендеру, оголошеної дипломатичною службою ЄС для програми підготовки.

Перед цією поліцейською операцією Європейська прокуратура вимагала зняття імунітету з кількох підозрюваних, і такий дозвіл було надано, зазначили в прокуратурі, не називаючи ані імен, ані посад.

Як повідомлялося, бельгійська поліція провела у вівторок обшуки в дипломатичній службі Євросоюзу у Брюсселі, а також у Коледжі Європи в Брюгге та приватних будинках у рамках розслідування щодо ймовірного нецільового використання коштів ЄС.

