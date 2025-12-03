Латвія збирається до кінця року завершити будівництво паркану на кордоні з РФ

Цього року на латвійсько-російському кордоні залишилося побудувати близько шести кілометрів паркану в болотистій місцевості та важкодоступних місцях, будівництво планується повністю завершити до кінця 2025 року.

Про це повідомила член правління компанії VAS "Valsts nekustamie īpašumi", яка реалізує проєкт, Олена Гаврилова, передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Загальна протяжність кордону між Латвією і Росією становить 283,6 кілометра. Наприкінці минулого року було завершено будівництво паркану на пріоритетних ділянках кордону (близько 250 кілометрів, включно з 99 кілометрами, раніше побудованими SIA "Igate") і було розпочато будівництво паркану в болотистих і важкодоступних місцях (близько 28,35 кілометрів), будівництво понтонних доріг загальною протяжністю 15 кілометрів, а також усунення різного роду недоліків.

Усунення дефектів планується завершити до кінця цього року, повідомила Гаврилова.

Крім того, відповідно до пріоритетів, встановлених Державною прикордонною службою, і рішенням уряду цього року, VNĪ приступила до завершального етапу будівництва інфраструктури, необхідної для охорони зовнішнього сухопутного кордону на пріоритетних для прикордонної служби ділянках протяжністю близько 41, 26 кілометрів.

Укладено дев'ять договорів із трьома будівельними компаніями – VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", об'єднанням осіб "Ramda C-MIKOR" і SIA "Citrus Solutions", з якими в результаті відкритого цінового опитування VNĪ уклала договори на загальну суму 17,9 мільйона євро з урахуванням податку на додану вартість, включно з розробкою будівельного проєкту, будівельними роботами та авторським наглядом.

Ці роботи передбачають будівництво патрульних доріг, 2,9 кілометра яких відбуватимуться в особливо вологій і болотистій місцевості вздовж озера Пейтеля, де для забезпечення можливості перетину території необхідно побудувати понтонні патрульні дороги.

Під час будівельних робіт також передбачено будівництво вежі та під'їзної дороги біля Зілезерса, а також місце для спуску на воду катерів/човнів з понтонним причалом біля озера Пейтеля.

Проєктні роботи відповідно до затвердженого графіка планується завершити навесні 2026 року. Будівельні роботи планується завершити до кінця 2026 року, а окремі ділянки протяжністю менше ніж 12 кілометрів – до кінця 2027 року.

Наразі на дев'яти ділянках активно тривають проєктні роботи, під час яких уточнюють технічні рішення, узгоджують із зацікавленими установами і готують необхідні документи для початку будівельних робіт.

На кордоні Латвії та Білорусі будівництво паркану протяжністю майже 145 кілометрів було завершено в липні 2024 року.

Наразі тривають завершальні роботи з будівництва необхідної інфраструктури на кордоні Латвії та Білорусі на ділянці Даугави, де не передбачено будівництво прикордонного паркану. Ці ділянки планується завершити до весни 2026 року. Завершено будівництво об'їзних доріг біля озера Річу і розпочато їхню поступову здачу в експлуатацію.

Восени у Латвії затримали росіянина, що прорізав дірку в паркані для перетину кордону.

Наприкінці літа усі країни Балтії та Польща повідомляли про значне збільшення кількості нелегальних мігрантів, що намагаються перетнути їхні кордони з території Білорусі.