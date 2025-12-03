Латвия собирается до конца года завершить строительство забора на границе с РФ

В этом году на латвийско-российской границе осталось построить около шести километров забора в болотистой местности и труднодоступных местах, строительство планируется полностью завершить до конца 2025 года.

Об этом сообщила член правления компании VAS "Valsts nekustamie īpašumi", которая реализует проект, Елена Гаврилова, передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Общая протяженность границы между Латвией и Россией составляет 283,6 километра. В конце прошлого года было завершено строительство забора на приоритетных участках границы (около 250 километров, включая 99 километров, ранее построенными SIA "Igate") и было начато строительство забора в болотистых и труднодоступных местах (около 28,35 километров), строительство понтонных дорог общей протяженностью 15 километров, а также устранение разного рода недостатков.

Устранение дефектов планируется завершить до конца этого года, сообщила Гаврилова.

Кроме того, в соответствии с приоритетами, установленными Государственной пограничной службой, и решением правительства в этом году, VNĪ приступила к завершающему этапу строительства инфраструктуры, необходимой для охраны внешней сухопутной границы на приоритетных для пограничной службы участках протяженностью около 41, 26 километров.

Заключено девять договоров с тремя строительными компаниями – VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", объединением лиц "Ramda C-MIKOR" и SIA "Citrus Solutions", с которыми в результате открытого ценового опроса VNĪ заключила договоры на общую сумму 17,9 миллиона евро с учетом налога на добавленную стоимость, включая разработку строительного проекта, строительные работы и авторский надзор.

Эти работы предусматривают строительство патрульных дорог, 2,9 километра которых будут проходить в особо влажной и болотистой местности вдоль озера Пейтеля, где для обеспечения возможности пересечения территории необходимо построить понтонные патрульные дороги.

В ходе строительных работ также предусмотрено строительство башни и подъездной дороги возле Зилезерса, а также место для спуска на воду катеров/лодок с понтонным причалом возле озера Пейтеля.

Проектные работы в соответствии с утвержденным графиком планируется завершить весной 2026 года. Строительные работы планируется завершить до конца 2026 года, а отдельные участки протяженностью менее 12 километров – до конца 2027 года.

Сейчас на девяти участках активно продолжаются проектные работы, во время которых уточняют технические решения, согласовывают с заинтересованными учреждениями и готовят необходимые документы для начала строительных работ.

На границе Латвии и Беларуси строительство забора протяженностью почти 145 километров было завершено в июле 2024 года.

Сейчас продолжаются завершающие работы по строительству необходимой инфраструктуры на границе Латвии и Беларуси на участке Даугавы, где не предусмотрено строительство пограничного забора. Эти участки планируется завершить к весне 2026 года. Завершено строительство объездных дорог у озера Ричу и начато их постепенную сдачу в эксплуатацию.

Осенью в Латвии задержали россиянина, прорезавшего дыру в заборе для пересечения границы.

В конце лета все страны Балтии и Польша сообщали о значительном увеличении количества нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь их границы с территории Беларуси.