У Латвії затримали росіянина, що прорізав дірку в паркані для перетину кордону

У Латвії повідомили про кримінальне провадження щодо громадянина Росії, впійманого на нелегальному перетині державного кордону.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

У вівторок, 7 жовтня, латвійські прикордонники затримали громадянина Росії, який нелегально перетнув кордон з російського боку в районі міста Лудза.

Також з’ясували, що він з цією метою прорізав у паркані отвір шириною близько метра.

Щодо чоловіка відкрили провадження за нелегальний перетин державного кордону та умисне пошкодження майна.

Наприкінці літа усі країни Балтії та Польща повідомляли про значне збільшення кількості нелегальних мігрантів, що намагаються перетнути їхні кордони з території Білорусі.

У зв’язку з цим Фінляндія надіслала групу своїх прикордонників на підтримку латвійським колегам.