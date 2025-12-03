Глава МЗС Литви розповів, що стоїть за спробами Лукашенка чинити тиск на Вільнюс

Литовський міністр закордонних справ Кястутіс Будріс каже, що, чинячи тиск на Литву, мінський режим домагається легітимізації на міжнародній арені.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Литви, передає "Європейська правда".

За словами міністра, чинячи тиск на Литву, режим Лукашенка прагне легітимізації на міжнародній арені, тому єдиною можливою відповіддю є введення нових, суворих секторальних санкцій проти Білорусі.

Глава литовської дипломатії виступив у вівторок увечері в Брюсселі на зустрічі з литовськими депутатами Європарламенту

Під час дискусії, що відбулася напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, Будріс відповів на запитання членів Європарламенту з актуальних зовнішньополітичних тем. Велику увагу було приділено національним заходам реагування Литви та Європейського союзу на нещодавню гібридну атаку режиму Лукашенка на Литву.

Прильоти контрабандних повітряних куль з Білорусі останніми місяцями кілька разів порушували роботу Вільнюського аеропорту і один раз – Каунаського аеропорту.

Після того як Вільнюс у зв'язку з цим на кілька тижнів обмежив діяльність прикордонних переходів із Білоруссю, Мінськ тепер не випускає назад до Литви вантажівки з литовською реєстрацією.

Литовські політики називають запуски контрабандистських повітряних куль гібридною атакою Мінська.

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що її країна може знову закрити кордон з Білоруссю, якщо контрабанда повітряними кулями продовжуватиме надходити в країну.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з президентом Литви Гітанасом Науседою анонсувала підготовку нових санкцій проти Білорусі.

А Європейський Союз закликав Мінськ припинити гібридні атаки проти країн ЄС і звільнити перевізників ЄС, затриманих на білоруській стороні.