Глава Єврокомісії обіцяє нові санкції проти Білорусі через гібридні дії проти Литви

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з президентом Литви Гітанасом Науседою у понеділок анонсувала підготовку нових санкцій проти Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала на X.

Після розмови з Науседою фон дер Ляєн сказала, що ситуація на кордоні з Білоруссю погіршується, причому кількість вторгнень контрабандних повітряних куль у повітряний простір Литви зростає".

"Такі гібридні атаки режиму Лукашенка є абсолютно неприйнятними. Ми й далі повністю солідарні з Литвою. Готуємо подальші заходи в межах нашого режиму санкцій", – додала вона.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс на тлі систематичних порушень повітряного простору країни білоруськими метеозондами з контрабандою заявив, що жорсткі санкції – необхідна відповідь на такі дії.

Ці його коментарі пролунали на тлі того, як у неділю, 30 листопада, о 18:09 над аеропортом Вільнюса були введені тимчасові обмеження повітряного простору – його відкрили через 11 годин.

У жовтні Литва закрила обидва пункти пропуску на кордоні з Білоруссю у відповідь на польоти повітряних куль, але знову відкрила їх, оскільки перебої в повітряному русі, здавалося, припинилися.