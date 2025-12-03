Глава МИД Литвы рассказал, что стоит за попытками Лукашенко оказать давление на Вильнюс

Литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис говорит, что, оказывая давление на Литву, минский режим добивается легитимизации на международной арене.

Об этом говорится в сообщении МИД Литвы, передает "Европейская правда".

По словам министра, оказывая давление на Литву, режим Лукашенко стремится к легитимизации на международной арене, поэтому единственным возможным ответом является введение новых, более строгих секторальных санкций против Беларуси.

Глава литовской дипломатии выступил во вторник вечером в Брюсселе на встрече с литовскими депутатами Европарламента

Во время дискуссии, состоявшейся накануне встречи министров иностранных дел стран НАТО, Будрис ответил на вопросы членов Европарламента по актуальным внешнеполитическим темам. Большое внимание было уделено национальным мерам реагирования Литвы и Европейского Союза на недавнюю гибридную атаку режима Лукашенко на Литву.

Прилеты контрабандных воздушных шаров из Беларуси в последние месяцы несколько раз нарушали работу Вильнюсского аэропорта и один раз – Каунасского аэропорта.

После того как Вильнюс в связи с этим на несколько недель ограничил деятельность пограничных переходов с Беларусью, Минск теперь не выпускает обратно в Литву грузовики с литовской регистрацией.

Литовские политики называют запуски контрабандистских воздушных шаров гибридной атакой Минска.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что ее страна может снова закрыть границу с Беларусью, если контрабанда на воздушных шарах будет продолжать поступать в страну.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с президентом Литвы Гитанасом Науседой анонсировала подготовку новых санкций против Беларуси.

А Европейский Союз призвал Минск прекратить гибридные атаки против стран ЕС и освободить перевозчиков ЕС, задержанных на белорусской стороне.