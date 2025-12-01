Зовнішньополітична служба ЄС викликала главу дипмісії Білорусі через гібридні атаки

Європейський Союз у понеділок закликав Мінськ припинити гібридні атаки проти країн ЄС і звільнити авіаперевізників ЄС, затриманих на білоруській стороні.

Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ Литви, передає "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Сьогодні Європейська служба зовнішніх дій викликала представника Білорусі в Брюсселі і закликала припинити гібридні атаки проти країн ЄС і вжити негайних заходів для належного контролю над своєю територією і повітряним простором, а також негайно звільнити перевізників ЄС і їхні активи, незаконно затримані на білоруській стороні", – сказала Крістіна Белікова в коментарі, поширеному серед ЗМІ.

"Литва вітає цей демарш і зазначає, що готова вжити всіх заходів для захисту інтересів своїх громадян і компаній", – додала вона.

З жовтня цього року повітряний простір над аеропортами Вільнюса і Каунаса був обмежений більше десяти разів через контрабандні повітряні кулі.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з президентом Литви Гітанасом Науседою у понеділок анонсувала підготовку нових санкцій проти Білорусі.

У жовтні Литва закрила обидва пункти пропуску на кордоні з Білоруссю у відповідь на польоти повітряних куль, але знову відкрила їх, оскільки перебої в повітряному русі, здавалося, припинилися.