ЄК у середу презентує офіційну пропозицію, як передати Україні заморожені активи РФ

У середу, 3 грудня, Єврокомісія презентує офіційну пропозицію щодо механізму використання заморожених російських активів на користь України, що також згадується як "репараційна позика".

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Єврокомісії.

Після засідання колегії Європейської комісії 3 грудня відбудеться пресконференція президентки Урсули фон дер Ляєн та віцепрезидента Валдіса Домбровскіса "щодо задоволення фінансових потреб України на 2026–2027 роки".

Кілька очільників МЗС європейських країн у спілкуванні з журналістами перед засіданням НАТО заявили, що дуже чекають на цю пропозицію і не виключають, що вона стане "геймченджером".

Перед цим у ЗМІ з’явилась інформація, що ЄС знайшов рішення, аби схилити Бельгію до підтримки "репараційної позики" Україні.

Також повідомляли, що європейські країни розробляють "план Б" на випадок, якщо вони не зможуть домовитися про використання заморожених активів Росії для надання репараційної позики Україні, щоб країна не залишилась без фінансування на початку 2026 року.