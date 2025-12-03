ЕК в среду представит официальное предложение, как передать Украине замороженные активы РФ

В среду, 3 декабря, Еврокомиссия представит официальное предложение по механизму использования замороженных российских активов в пользу Украины, что также упоминается как "репарационный заем".

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

После заседания коллегии Европейской комиссии 3 декабря состоится пресс-конференция президента Урсулы фон дер Ляйен и вице-президента Валдиса Домбровскиса "по удовлетворению финансовых потребностей Украины на 2026-2027 годы".

Несколько руководителей МИД европейских стран в общении с журналистами перед заседанием НАТО заявили, что очень ждут это предложение и не исключают, что оно станет "геймченджером".

Перед этим в СМИ появилась информация, что ЕС нашел решение, чтобы склонить Бельгию к поддержке "репарационного займа" Украине.

Также сообщалось, что европейские страны разрабатывают "план Б" на случай, если они не смогут договориться об использовании замороженных активов России для предоставления репарационного займа Украине, чтобы страна не осталась без финансирования в начале 2026 года.