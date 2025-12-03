Рютте: Росія повинна зрозуміти, що "стрімкий потік допомоги в Україну" триватиме

Якщо мирні перемовини не будуть успішними, необхідно чинити тиск на Росію: через стійке надання військової допомоги України та через запровадження антиросійських санкцій.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте перед початком засідання міністрів закордонних справ держав НАТО.

У НАТО наголошують, що, якщо Росія не погодиться на мир, допомога Україні триватиме.

"Важливо, щоб мирний процес відбувався. Сподіваємося, він призведе до результатів. Але якщо він займе забагато часу або не приноситиме результатів, найкращий спосіб чинити тиск на росіян – це робити дві речі", – заявив Рютте.

За його словами, насамперед необхідно продовжувати надання військової допомоги Україні.

"По-перше, (необхідно) переконатися, що росіяни розуміють: швидкий потік допомоги в Україну продовжуватиметься. Це саме те, що відбувається сьогодні, завдяки Сполученим Штатам, завдяки європейцям. США надсилають своє критично важливе обладнання в Україну, оплачене Канадою та європейськими союзниками, але також Європа та Канада багато роблять на двосторонній основі", – наголосив Рютте.

Друга теза від генерального секретаря НАТО – необхідне продовження санкційного тиску на Росію.

"По-друге, забезпечити, щоб економічні санкції діяли, щоб вони були ефективними. Це також саме те, що відбувається. США та Європа працюють спільно, щоб досягти максимального впливу через санкції на російську економіку", – розповів він

"Це – найкращий спосіб змінити розрахунки Путіна", – підсумував Марк Рютте.

Як повідомляла "Європейська правда", глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде на полях міністерського засідання НАТО в Брюсселі оголосив про рішення надати ще пів мільярда доларів на програму PURL, спрямовану на закупівлі американської зброї для ЗСУ.

Напередодні генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що у рамках ініціативи PURL з закупівлі американської зброї для України, він очікує постачання для ЗСУ зброї зі США мінімум на $17 млрд.

Посол України при НАТО також розраховує ще на 1 млрд євро на PURL цього року.

Як повідомлялося, очільник Міноборони України Денис Шмигаль обговорив з генсеком НАТО зміцнення української ППО.