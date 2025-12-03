Рютте: Россия должна понять, что "стремительный поток помощи в Украину" будет продолжаться



Если мирные переговоры не будут успешными, необходимо оказать давление на Россию: путем устойчивого предоставления военной помощи Украине и путем введения антироссийских санкций.

Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед началом заседания министров иностранных дел государств НАТО.



В НАТО подчеркивают, что, если Россия не согласится на мир, помощь Украине будет продолжаться.

"Важно, чтобы мирный процесс происходил. Надеемся, он приведет к результатам. Но если он займет слишком много времени или не будет приносить результатов, лучший способ оказать давление на россиян – это делать две вещи", – заявил Рютте.



По его словам, в первую очередь необходимо продолжать предоставление военной помощи Украине.

"Во-первых, (необходимо) убедиться, что россияне понимают: быстрый поток помощи в Украину будет продолжаться. Это именно то, что происходит сегодня, благодаря Соединенным Штатам, благодаря европейцам. США направляют свое критически важное оборудование в Украину, оплаченное Канадой и европейскими союзниками, но также Европа и Канада много делают на двусторонней основе", – подчеркнул Рютте.



Второй тезис от генерального секретаря НАТО – необходимо продолжение санкционного давления на Россию.

"Во-вторых, обеспечить, чтобы экономические санкции действовали, чтобы они были эффективными. Это также именно то, что происходит. США и Европа работают совместно, чтобы достичь максимального влияния через санкции на российскую экономику", – рассказал он.

"Это – лучший способ изменить расчеты Путина", – подытожил Марк Рютте.



Как сообщала "Европейская правда", глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде на полях министерского заседания НАТО в Брюсселе объявил о решении предоставить еще полмиллиарда долларов на программу PURL, направленную на закупки американского оружия для ВСУ.



Накануне генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что в рамках инициативы PURL по закупке американского оружия для Украины, он ожидает поставки для ВСУ оружия из США минимум на $17 млрд.



Посол Украины при НАТО также рассчитывает еще на 1 млрд евро на PURL в этом году.



Как сообщалось, глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль обсудил с генсеком НАТО укрепление украинской ПВО.