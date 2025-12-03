Санду про російські дрони у небі Молдови: "Магічного рішення немає"

Президентка Молдови Мая Санду сказала, що Молдова вживає заходів для захисту свого неба від вторгнення російських безпілотників, але "магічного рішення" для цього не існує.

Як повідомляє "Європейська правда", її коментарі наводить Newsmaker.

Санду зазначила, що російські дрони, які залітали до Молдови, становлять реальну небезпеку, та висловила жаль, що деякі громадяни "потрапляють у пастку брехні".

"Якщо ми не будемо розуміти ризики й загрози, ми не зможемо захищатися від них. Звісно, сумно, що є політики, які дезінформують і маніпулюють – але така небезпека є і буде, доки триває війна Росії проти України", – зазначила президентка.

Вона продовжила, що порушення повітряного простору російськими БпЛА, які застосовують проти України, стало проблемою не лише для Молдови.

"Ніяких магічних рішень немає. Вони можуть існувати у Facebook, але не в реальності. Ми намагаємося зміцнювати нашу спроможність виявляти й усувати загрози. Ми почали інвестувати у радари та необхідне обладнання, і, звісно, обговорюємо з партнерами постачання техніки, яка допоможе захистити наш повітряний простір", – сказала Мая Санду.

За попередній тиждень у небо Молдови двічі залітали російські БпЛА, в одному випадку, 25 листопада – одразу шість. Один з них "приземлився" на дах будівлі у сільській місцевості.

Один з дронів виставили на сходах МЗС перед викликом російського посла.

29 листопада через Молдову летіли два БпЛА типу "Шахед".