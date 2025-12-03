Санду о российских дронах в небе Молдовы: "Магического решения нет"

Президент Молдовы Майя Санду сказала, что Молдова принимает меры для защиты своего неба от вторжения российских беспилотников, но "магического решения" для этого не существует.

Как сообщает "Европейская правда", ее комментарии приводит Newsmaker.

Санду отметила, что российские дроны, которые залетали в Молдову, представляют реальную опасность, и выразила сожаление, что некоторые граждане "попадают в ловушку лжи".

"Если мы не будем понимать риски и угрозы, мы не сможем защищаться от них. Конечно, печально, что есть политики, которые дезинформируют и манипулируют – но такая опасность есть и будет, пока продолжается война России против Украины", – отметила президент.

Она продолжила, что нарушение воздушного пространства российскими БПЛА, которые применяют против Украины, стало проблемой не только для Молдовы.

"Никаких магических решений нет. Они могут существовать в Facebook, но не в реальности. Мы стараемся укреплять нашу способность выявлять и устранять угрозы. Мы начали инвестировать в радары и необходимое оборудование, и, конечно, обсуждаем с партнерами поставки техники, которая поможет защитить наше воздушное пространство", – сказала Майя Санду.

За предыдущую неделю в небо Молдовы дважды залетали российские БпЛА, в одном случае, 25 ноября – сразу шесть. Один из них "приземлился" на крышу здания в сельской местности.

Один из дронов выставили на лестнице МИД перед вызовом российского посла.

29 ноября через Молдову летели два БпЛА типа "Шахед".