"Акуратно поклали на дах": проросійський Додон вважає, що падіння дрона у Молдові інсценували

Відомий своїми проросійськими поглядами колишній президент Молдови Ігор Додон вважає, що інцидент з падінням дрона РФ на будинок у сільській місцевості був інсценований.

Про це повідомляє NewsMaker, пише "Європейська правда".

На думку Додона, інсценуванням займалась керівна партія "Дія і солідарність" (PAS), намагаючись таким чином відвернути увагу від внутрішніх скандалів.

"Бачили, як PAS намагається зам’яти недавні скандали? Сьогодні вони акуратно поклали дрон на дах будинку. Весь Facebook завалений коментарями, кажуть, що знову намагаються підняти галас, зам’яти скандал з контрабандою зброї… Я бачив кадри. Як може дрон з вибухівкою "приземлитися" на шиферний дах, не залишивши жодних пошкоджень?" – сказав він на пресконференції.

Варто зазначити, що скандал з контрабандою зброю, про який говорить Додон, є інформаційною операцією РФ, яку розвінчали молдовські журналісти.

Додон також стверджує, що влада використовує війну в Україні, щоб "прикрити свої внутрішні проблеми".

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ході російської масованої комбінованої атаки 25 листопада один безпілотник РФ міг залетіти на територію Румунії.

Вранці Румунія та Молдова підтвердили факти порушення свого повітряного простору.

Згодом у Міністерстві оборони Молдови повідомили, що зафіксували шість ворожих дронів у своєму повітряному просторі, один з них впав на будинок.