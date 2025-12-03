В уряді Естонії не підтримують заборону соцмереж до 16 років

В уряді Естонії вважають, що ідея Європарламенту про вікові обмеження на користування соцмережами – не той шлях, яким потрібно йти для захисту неповнолітніх від пов’язаних з цим ризиків.

Як повідомляє ERR, пише "Європейська правда", таку думку висловила естонська міністерка юстиції та цифровізації Лііса Пакоста.

Міністерка коментувала заклик Європарламенту щодо того, щоб заборонити самостійне користування соцмережами до 16 років.

"Запровадження загальної верифікації віку, що означатиме, що абсолютно кожен повинен буде підтвердити особу – це неправильний шлях. І молодим людям буде легко це обходити", – зазначила посадовиця.

На її думку, потрібно починати із жорсткішого контролю за тим, щоб цифрові платформи дотримувалися вже запровадженого законодавства ЄС і виконували свої зобов’язання щодо захисту неповнолітніх.

"Ми вже запровадили дуже жорсткі вимоги, особливо щодо захисту дітей і неповнолітніх – але не бачимо, щоб це виконувалося", – зауважила вона.

Водночас міністерка сказала, що підтримує ідею Єврокомісії про створення експертної групи для обговорення можливих рішень, що зменшили би негативний вплив соцмереж.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто підтримує обмеження соцмереж для дітей і доручила групі експертів до кінця року подати звіт про заходи, які можна вжити на рівні ЄС.