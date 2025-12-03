В правительстве Эстонии не поддерживают запрет соцсетей до 16 лет

В правительстве Эстонии считают, что идея Европарламента о возрастных ограничениях на пользование соцсетями – не тот путь, которым нужно идти для защиты несовершеннолетних от связанных с этим рисков.

Как сообщает ERR, пишет "Европейская правда", такое мнение высказала эстонский министр юстиции и цифровизации Лииса Пакоста.

Министр комментировала призыв Европарламента о том, чтобы запретить самостоятельное пользование соцсетями до 16 лет.

"Введение общей верификации возраста, что будет означать, что абсолютно каждый должен будет подтвердить личность – это неправильный путь. И молодым людям будет легко это обходить", – отметила чиновница.

По ее мнению, нужно начинать с более жесткого контроля за тем, чтобы цифровые платформы придерживались уже введенного законодательства ЕС и выполняли свои обязательства по защите несовершеннолетних.

"Мы уже ввели очень жесткие требования, особенно по защите детей и несовершеннолетних – но не видим, чтобы это выполнялось", – отметила она.

В то же время министр сказала, что поддерживает идею Еврокомиссии о создании экспертной группы для обсуждения возможных решений, которые уменьшили бы негативное влияние соцсетей.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лично поддерживает ограничения соцсетей для детей и поручила группе экспертов до конца года представить отчет о мерах, которые можно принять на уровне ЕС.