ЗМІ: Туреччина може в наступні пів року відкрити наземний кордон з Вірменією

Туреччина розглядає можливість відкриття сухопутного кордону з Вірменією протягом найближчих шести місяців.

Про це стало відомо Bloomberg, передає "Європейська правда".

За інформацією осіб, обізнаних у цьому питанні, Туреччина розглядає можливість відкриття сухопутного кордону з Вірменією протягом найближчих шести місяців, що дозволить ліквідувати останній закритий з початку 1990-х років кордон Європи та відкриє шлях до відновлення торгівлі на Кавказі.

Туреччина закрила кордон у 1993 році на знак солідарності зі своїм союзником Азербайджаном у війні з Вірменією за Нагірний Карабах. Раніше цього року президент США Дональд Трамп підписав спільну декларацію про мир з лідерами

Дипломатичний прорив у відносинах з Азербайджаном і відкриття кордону з Туреччиною дадуть прем'єр-міністру Вірменії Ніколу Пашиняну важливий імпульс напередодні виборів у червні.

Якщо він виграє новий термін, президент Азербайджану Ільхам Алієв міг би співпрацювати з Пашиняном і укласти офіційну мирну угоду, заявили люди, які безпосередньо знайомі з потеплінням відносин між країнами. Тільки після цього Туреччина могла б призначити посла в Вірменії для відновлення дипломатичних відносин, заявили вони.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив минулого місяця, що Туреччина не відновить відносини без остаточної мирної угоди між Азербайджаном і Вірменією.

"Якщо ми нормалізуємо відносини зараз, ми позбавимо Вірменію найбільшої причини для підписання мирної угоди", – сказав Фідан.

Офіційне укладення мирної угоди сприятиме стабілізації регіону, який є важливим транспортним вузлом для енергетичних трубопроводів, що транспортують нафту і газ з регіону Каспійського моря та Центральної Азії до Європи, оминаючи Росію.

Нагадаємо, 21 жовтня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що між його країною та Вірменією "настав етап миру".

Він сказав про це після того, як у серпні Алієв та прем'єр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа мирну угоду, що включає створення транзитного коридору.

