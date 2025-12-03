СМИ: Турция может в следующие полгода открыть наземную границу с Арменией

Турция рассматривает возможность открытия сухопутной границы с Арменией в течение ближайших шести месяцев.

Об этом стало известно Bloomberg, передает "Европейская правда".

По информации лиц, осведомленных в этом вопросе, Турция рассматривает возможность открытия сухопутной границы с Арменией в течение ближайших шести месяцев, что позволит ликвидировать последнюю закрытую с начала 1990-х годов границу Европы и откроет путь к восстановлению торговли на Кавказе.

Турция закрыла границу в 1993 году в знак солидарности со своим союзником Азербайджаном в войне с Арменией за Нагорный Карабах. Ранее в этом году президент США Дональд Трамп подписал совместную декларацию о мире с лидерами

Дипломатический прорыв в отношениях с Азербайджаном и открытие границы с Турцией дадут премьер-министру Армении Николу Пашиняну важный импульс в преддверии выборов в июне.

Если он выиграет новый срок, президент Азербайджана Ильхам Алиев мог бы сотрудничать с Пашиняном и заключить официальное мирное соглашение, заявили люди, которые непосредственно знакомы с потеплением отношений между странами. Только после этого Турция могла бы назначить посла в Армении для восстановления дипломатических отношений, заявили они.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил в прошлом месяце, что Турция не восстановит отношения без окончательного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

"Если мы нормализуем отношения сейчас, мы лишим Армению самой большой причины для подписания мирного соглашения", – сказал Фидан.

Официальное заключение мирного соглашения будет способствовать стабилизации региона, который является важным транспортным узлом для энергетических трубопроводов, транспортирующих нефть и газ из региона Каспийского моря и Центральной Азии в Европу, минуя Россию.

Напомним, 21 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что между его страной и Арменией "наступил этап мира".

Он сказал об этом после того, как в августе Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа мирное соглашение, включающее создание транзитного коридора.

