Фон дер Ляєн: ЄС досі щомісяця платить РФ за викопне паливо 1,5 млрд євро

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн констатувала, що Євросоюз нині щомісяця сплачує Росії за імпорт викопного палива 1,5 млрд євро, проте має намір зменшити цю цифру до нуля.

Як повідомляє "Європейська правда", про це фон дер Ляєн заявила у своїй промові у середу.

Фон дер Ляєн коментувала попередню згоду ЄС повністю припинити використання російського викопного палива, оголосивши про початок "нової ери" – "ери повної енергетичної незалежності Європи від Росії".

"Багато хто вважав, що це неможливо. Ну, цифри говорять самі за себе, дозвольте навести декілька. Сьогодні імпорт російського газу – СПГ та трубопровідного – знизився з 45% до 13%, імпорт вугілля – з 51% до нуля, а сирої нафти – з 26% до 2%", – сказала фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що зменшення з боку ЄС імпорту російського викопного палива призвело до зменшення доходів, які Росія використовує для ведення загарбницької війни проти України.

"На початку (повномасштабної) війни ми платили Росії 12 млрд євро на місяць за викопне паливо, а зараз ця сума зменшилася до 1,5 млрд євро на місяць, що все ще занадто багато, і ми прагнемо зменшити її до нуля", – пообіцяла фон дер Ляєн.

Як повідомляла "ЄП", у вівторок, 2 грудня, головування Ради ЄС та перемовники Європарламенту досягли попередньої згоди щодо поступової відмови від імпорту російського газу до кінця 2027 року.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно заявив про наміри судитися з ЄС через плани поступового припинення імпорту російського газу.

