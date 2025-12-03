Фон дер Ляйен: ЕС до сих пор ежемесячно платит РФ за ископаемое топливо 1,5 млрд евро

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен констатировала, что Евросоюз сейчас ежемесячно платит России за импорт ископаемого топлива 1,5 млрд евро, однако намерен снизить эту цифру до нуля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом фон дер Ляйен заявила в своей речи в среду.

Фон дер Ляйен комментировала предварительное согласие ЕС полностью прекратить использование российского ископаемого топлива, объявив о начале "новой эры" – "эры полной энергетической независимости Европы от России".

"Многие считали, что это невозможно. Ну, цифры говорят сами за себя, позвольте привести несколько. Сегодня импорт российского газа – СПГ и трубопроводного – снизился с 45% до 13%, импорт угля – с 51% до нуля, а сырой нефти – с 26% до 2%", – сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что уменьшение со стороны ЕС импорта российского ископаемого топлива привело к уменьшению доходов, которые Россия использует для ведения захватнической войны против Украины.

"В начале (полномасштабной) войны мы платили России 12 млрд евро в месяц за ископаемое топливо, а сейчас эта сумма уменьшилась до 1,5 млрд евро в месяц, что все еще слишком много, и мы стремимся уменьшить ее до нуля", – пообещала фон дер Ляйен.

Как сообщала "ЕП", во вторник, 2 декабря, председательство Совета ЕС и переговорщики Европарламента достигли предварительного согласия о постепенном отказе от импорта российского газа до конца 2027 года.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно заявил о намерениях судиться с ЕС из-за планов постепенного прекращения импорта российского газа.

