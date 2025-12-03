У Польщі восени зафіксували значне збільшення молодих українців з тимчасовим захистом

З 26 серпня по 10 листопада 49,7 тис. громадян України подали заявки на отримання захисного статусу в Польщі, пов'язаного з номером PESEL – це набагато більше, ніж у попередні місяці.

Це випливає з урядових даних, проаналізованих Rzeczpospolita, передає "Європейська правда".

Статус захисту отримують військові біженці з України з березня 2022 року. Він втрачається, якщо особа виїжджає з Польщі на строк понад 30 днів. Однак якщо вона захоче повернутися, то може знову подати заявку на такий статус.

Тому, як підкреслює Міністерство цифровізації у відповіді для видання, хоча про цей статус вже подали заявки понад 2 млн українців, станом на 12 листопада кількість осіб, які мають активний статус UKR у Польщі, становила 964,4 тис. осіб.

Урядові дані містять нову важливу інформацію про українську міграцію до Польщі. Зміни, що відбулися з серпня по листопад, вплинули на всю багаторічну структуру за статтю та віком. Лише за два місяці частка всіх українських чоловіків у віці 18-65 років, які подали заяви про легалізацію перебування в Польщі, збільшилася з 16,6% до 17,4%, а жінок зменшилася з 48,3% до 47,7%.

Це, безсумнівно, є наслідком змін у законодавстві України, які дозволили чоловікам віком 18-22 років легально виїжджати з країни. "Перші дані вказують на значне збільшення кількості чоловіків цього віку, які приїжджають до Польщі", – підкреслює Цезарій Пшибиль, радник у команді аналізу соціальних процесів Польського економічного інституту.

Як повідомляє Rzeczpospolita, за даними Головного управління прикордонної служби, з 29 серпня по 24 листопада до Польщі з України в'їхало понад 121 тис. чоловіків українського громадянства віком 18-22 роки, і майже 59 тис. з них виїхали з Польщі до України, хоча, як зазначає прикордонна служба, "одна особа могла перетинати кордон багато разів", у Польщі залишилося або виїхало до інших країн ЄС близько 62 тис. молодих українців.

Вже повідомляли, що у вересні 2025 року у країнах ЄС ухвалили найбільше за один місяць рішень про присвоєння українцям тимчасового захисту з 2023 року, що може бути пов’язано з відкриттям кордонів для юнаків 18-22 років.

Прем'єр німецької Баварії Маркус Зьодер посилив заклики обмежити в'їзд молодих українських чоловіків, вимагаючи, щоб ЄС натиснув у цьому питанні на Україну.