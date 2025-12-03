В Польше осенью зафиксировали резкий рост числа молодых украинцев с временной защитой

С 26 августа по 10 ноября 49,7 тыс. граждан Украины подали заявки на получение защитного статуса в Польше, связанного с номером PESEL – это намного больше, чем в предыдущие месяцы.

Это следует из правительственных данных, проанализированных Rzeczpospolita, передает "Европейская правда".

Статус защиты получают военные беженцы из Украины с марта 2022 года. Он теряется, если лицо выезжает из Польши на срок более 30 дней. Однако, если человек захочет вернуться, он может снова подать заявку на такой статус.

Поэтому, как подчеркивает Министерство цифровизации в ответе для издания, хотя заявки на этот статус уже подали более 2 млн украинцев, по состоянию на 12 ноября количество лиц, имеющих активный статус UKR в Польше, составило 964,4 тыс. человек.

Правительственные данные содержат новую важную информацию об украинской миграции в Польшу. Изменения, произошедшие с августа по ноябрь, повлияли на всю многолетнюю структуру по полу и возрасту. Только за два месяца доля всех украинских мужчин в возрасте 18-65 лет, подавших заявления о легализации пребывания в Польше, увеличилась с 16,6% до 17,4%, а женщин уменьшилась с 48,3% до 47,7%.

Это, несомненно, является следствием изменений в законодательстве Украины, которые позволили мужчинам в возрасте 18-22 лет легально выезжать из страны. "Первые данные указывают на значительное увеличение количества мужчин этого возраста, которые приезжают в Польшу", – подчеркивает Цезарий Пшибиль, советник в команде анализа социальных процессов Польского экономического института.

Как сообщает Rzeczpospolita, по данным Главного управления пограничной службы, с 29 августа по 24 ноября в Польшу из Украины въехало более 121 тыс. мужчин украинского гражданства в возрасте 18-22 года, и почти 59 тыс. из них выехали из Польши в Украину, хотя, как отмечает пограничная служба, "один человек мог пересекать границу много раз", в Польше осталось или выехало в другие страны ЕС около 62 тыс. молодых украинцев.

Уже сообщалось, что в сентябре 2025 года в странах ЕС приняли больше всего за один месяц решений о присвоении украинцам временной защиты с 2023 года, что может быть связано с открытием границ для юношей 18-22 лет.

Премьер немецкой Баварии Маркус Зёдер усилил призывы ограничить въезд молодых украинских мужчин, требуя, чтобы ЕС надавил в этом вопросе на Украину.