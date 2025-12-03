Біля домівки спікера парламенту Чехії зник прапор України, встановлений активістами

Біля домівки антиукраїнського спікера парламенту Чехії Томіо Окамури зник прапор України, вивішений активістами на приватній території.

Про це повідомляють Deník N та IDNES, пише "Європейська правда".

Події відбулися у вівторок 2 грудня. Група сусідів Окамури на чолі з бізнесменом Радеком Янатою встановили флагшток з прапором України на приватній території навпроти домівки спікера – у продовження креативних протестів проти рішення Окамури зняти прапор України з будівлі парламенту Чехії.

За короткий час після того приїхали кілька авто поліції. Співробітники зайшли до сусідів і попросили зняти прапор, але Яната відмовився. Після того прапор зник.

Окамура стверджує, що не викликав поліцію.

У поліції заперечують, що це їхні співробітники зняли прапор. Речник зазначив, що дії правоохоронців обмежилися лише тим, що вони встановили особи сусідів Окамури та пересвідчились, що для спікера, який перебуває під охороною як держслужбовець, немає ніякої загрози.

Нагадаємо, лідер правої популістської партії SPD Томіо Окамура у перший день на посаді спікера нижньої палати парламенту Чехії розпорядився прибрати прапор України з будівлі парламенту та особисто тримав драбину, коли прапор знімали.

У відповідь на це три парламентські фракції в парламенті Чехії самі вивісили прапори України під вікнами своїх офісів.

17 листопада українські прапори з’явилися на паркані біля домівки Окамури. Згодом активісти ініціативи Sametoví pamětníci заявили, що це зробили вони, прагнучи висловити незгоду з позицією спікера щодо українських прапорів у Чехії.