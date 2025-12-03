Возле дома спикера парламента Чехии исчез флаг Украины, установленный активистами

Возле дома антиукраинского спикера парламента Чехии Томио Окамуры исчез флаг Украины, вывешенный активистами на частной территории.

Об этом сообщают Deník N и IDNES, пишет "Европейская правда".

События произошли во вторник, 2 декабря. Группа соседей Окамуры во главе с бизнесменом Радеком Янатой установили флагшток с флагом Украины на частной территории напротив дома спикера – в продолжение креативных протестов против решения Окамуры снять флаг Украины со здания парламента Чехии.

Вскоре после этого приехали несколько полицейских машин. Сотрудники полиции зашли к соседям и попросили снять флаг, но Яната отказался. После этого флаг исчез.

Окамура утверждает, что не вызывал полицию.

В полиции отрицают, что это их сотрудники сняли флаг. Спикер полиции, что действия правоохранителей ограничились лишь тем, что они установили личности соседей Окамуры и убедились, что для спикера, который находится под охраной как госслужащий, нет никакой угрозы.

Напомним, лидер правой популистской партии SPD Томио Окамура в первый день на посту спикера нижней палаты парламента Чехии распорядился убрать флаг Украины из здания парламента и лично держал лестницу, когда флаг снимали.

В ответ на это три парламентские фракции в парламенте Чехии сами вывесили флаги Украины под окнами своих офисов.

17 ноября украинские флаги появились на заборе возле дома Окамуры. Впоследствии активисты инициативы Sametoví pamětníci заявили, что это сделали они, чтобы выразить несогласие с позицией спикера относительно украинских флагов в Чехии.