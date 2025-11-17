Будинок антиукраїнського спікера парламенту Чехії "атакували" прапорами України
Невідомий розвісив українські прапори біля будинку голови Палати депутатів Чехії Томіо Окамури, який відзначився рішенням зняти прапор України з будівлі чеського парламенту в перший день на посаді.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.
Українські прапори з'явилися в понеділок у другій половині дня на паркані біля будинку Окамури у празькому районі Бржевнов.
Крім того, хтось розмалював українськими прапорами тротуар і вуличні ліхтарі поблизу будинку, а також сходи і сміттєвий бак.
Речник поліції Праги Ян Данек повідомив Novinky, що правоохоронці знають про інцидент і вивчають ситуацію.
"Ми задокументуємо всю справу і з'ясуємо, чи було завдано шкоди, і якщо так, то в якому розмірі. На основі цього буде визначено правову кваліфікацію всієї справи", – сказав він.
Лідер правої популістської партії SPD Окамура у перший день роботи на посаді спікера нижньої палати парламенту Чехії розпорядився прибрати прапор України з будівлі парламенту та особисто тримав драбину, коли прапор знімали.
Окамура давно критикує те, що на громадських будівлях вивішені українські прапори як символ солідарності з країною, що зазнала повномасштабного вторгнення РФ.
У відповідь на це три парламентські фракції в парламенті Чехії самі вивісили прапори України.