Будинок антиукраїнського спікера парламенту Чехії "атакували" прапорами України

Невідомий розвісив українські прапори біля будинку голови Палати депутатів Чехії Томіо Окамури, який відзначився рішенням зняти прапор України з будівлі чеського парламенту в перший день на посаді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Українські прапори з'явилися в понеділок у другій половині дня на паркані біля будинку Окамури у празькому районі Бржевнов.

Крім того, хтось розмалював українськими прапорами тротуар і вуличні ліхтарі поблизу будинку, а також сходи і сміттєвий бак.

Речник поліції Праги Ян Данек повідомив Novinky, що правоохоронці знають про інцидент і вивчають ситуацію.

"Ми задокументуємо всю справу і з'ясуємо, чи було завдано шкоди, і якщо так, то в якому розмірі. На основі цього буде визначено правову кваліфікацію всієї справи", – сказав він.

Лідер правої популістської партії SPD Окамура у перший день роботи на посаді спікера нижньої палати парламенту Чехії розпорядився прибрати прапор України з будівлі парламенту та особисто тримав драбину, коли прапор знімали.

Окамура давно критикує те, що на громадських будівлях вивішені українські прапори як символ солідарності з країною, що зазнала повномасштабного вторгнення РФ.

У відповідь на це три парламентські фракції в парламенті Чехії самі вивісили прапори України.