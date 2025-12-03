У Греції фермери готують блокаду на кордоні з Болгарією на знак протесту

Протестуючі грецькі фермери в середу попрямували до прикордонного переходу "Промахонос" між Грецією та Болгарією, щоб влаштувати блокаду в міру наростання акцій, незважаючи на заклик прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса не вдаватися до "екстремальних дій".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Фермери, тваринники та бджолярі з північного регіону Серрес оминули поліцейську блокаду на перехресті Лефконас на автошляху А25, просунувшись полями, і рухалися в бік Промахоноса.

Протести пов'язані із затримкою виплат субсидій Європейського Союзу на тлі розслідування корупційного скандалу, що зачіпає аграрний сектор. Очікується, що фермери зберуться пізніше в середу, щоб ухвалити рішення щодо подальших дій.

Раніше в середу Міцотакіс заявив: "Екстремальні дії, тривале закриття національних доріг, закриття митниць, закриття аеропортів – це дії, які не допомагають".

Він також наголосив, що загальні виплати фермерам на 2025 рік зростуть більш ніж на 500 млн євро порівняно з 2024 роком – з 3,1 млрд до 3,7 млрд євро.

Грецька влада розпочала окремі розслідування, а парламент проводить перевірку державної агенції OPEKEPE, яка щорічно розподіляє близько 2,5 мільярда євро допомоги ЄС серед сотень тисяч фермерів.

Уряд, який пообіцяв прозорість, визнав, що перший транш субсидій ЄС є меншим, ніж торік, і що понад 40 тисяч заявок фермерів перебувають на перевірці.

У червні ЄС наклав на Грецію штраф у розмірі 392 млн євро за нецільове використання сільськогосподарських субсидій у період з 2016 по 2023 рік компанією OPEKEPE.