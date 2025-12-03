В Греции фермеры готовят блокаду на границе с Болгарией в знак протеста

Протестующие греческие фермеры в среду направились к пограничному переходу "Промахонос" между Грецией и Болгарией, чтобы устроить блокаду по мере нарастания акций, несмотря на призыв премьер-министра Кириакоса Мицотакиса не прибегать к "экстремальным действиям".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Фермеры, животноводы и пчеловоды из северного региона Серрес обошли полицейскую блокаду на перекрестке Лефконас на автодороге А25, продвинувшись полями, и двигались в сторону Промахоноса.

Протесты связаны с задержкой выплат субсидий Европейского Союза на фоне расследования коррупционного скандала, затрагивающего аграрный сектор. Ожидается, что фермеры соберутся позже в среду, чтобы принять решение о дальнейших действиях.

Ранее в среду Мицотакис заявил: "Экстремальные действия, длительное закрытие национальных дорог, закрытие таможен, закрытие аэропортов – это действия, которые не помогают".

Он также отметил, что общие выплаты фермерам на 2025 год вырастут более чем на 500 млн евро по сравнению с 2024 годом – с 3,1 млрд до 3,7 млрд евро.

Греческие власти начали отдельные расследования, а парламент проводит проверку государственного агентства OPEKEPE, которое ежегодно распределяет около 2,5 миллиарда евро помощи ЕС среди сотен тысяч фермеров.

Правительство, которое пообещало прозрачность, признало, что первый транш субсидий ЕС меньше, чем в прошлом году, и что более 40 тысяч заявок фермеров находятся на проверке.

В июне ЕС наложил на Грецию штраф в размере 392 млн евро за нецелевое использование сельскохозяйственных субсидий в период с 2016 по 2023 год компанией OPEKEPE.