Китай обурився рішенням Британії відкласти план будівництва "суперпосольства"

Китай засудив Велику Британію за чергове відкладення рішення щодо плану будівництва нового "суперпосольства" в Лондоні.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

"Ми рішуче засуджуємо чергове відкладення Великою Британією рішення щодо плану будівництва нового китайського посольства", – заявив представник посольства Китаю в Лондоні.

Він сказав, що Британія повинна "швидко затвердити заявку на планування, щоб уникнути подальшого підриву взаємної довіри та співпраці між двома сторонами".

Зазначимо, Велика Британія відклала до 20 січня рішення щодо найбільшого посольства в Європі, яке буде розташоване на місці старої Королівської монетного двору.

Рішення мало бути ухвалене в жовтні, але його відклали до цього місяця через скандал, пов'язаний із ймовірним китайським шпигунством.