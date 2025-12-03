Китай возмутился решением Британии отложить план строительства "суперпосольства"

Китай осудил Великобританию за очередное откладывание решения по плану строительства нового "суперпосольства" в Лондоне.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

"Мы решительно осуждаем очередное откладывание Великобританией решения по плану строительства нового китайского посольства", – заявил представитель посольства Китая в Лондоне.

Он сказал, что Британия должна "быстро утвердить заявку на планирование, чтобы избежать дальнейшего подрыва взаимного доверия и сотрудничества между двумя сторонами".

Отметим, Великобритания отложила до 20 января решение относительно крупнейшего посольства в Европе, которое будет расположено на месте старого Королевского монетного двора.

Решение должно было быть принято в октябре, но его отложили до этого месяца из-за скандала, связанного с вероятным китайским шпионажем.