Британських депутатів попередили, що за ними шпигують Іран, Китай і Росія

Британська внутрішня розвідувальна служба MI5 у понеділок опублікувала попередження для членів парламенту про те, що вони є мішенню для шпигунів з Китаю, Росії та Ірану, які намагаються підірвати демократію в країні.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні MI5.

MI5 попередила британських політиків та їхніх співробітників, щоб вони були обережними щодо шпигунів, які намагаються виманити у них інформацію шляхом шантажу або фішингових атак.

"Коли іноземні держави викрадають важливу інформацію про Велику Британію або маніпулюють нашими демократичними процесами, вони не тільки шкодять нашій безпеці в короткостроковій перспективі, але й підривають основи нашої суверенітету", – заявив генеральний директор MI5 Кен Маккаллум.

MI5 закликала політиків "стежити за дивними соціальними взаємодіями", зокрема частими проханнями про приватні зустрічі.

Попередження з'явилося через тиждень після того, як прокуратура у Британії відмовилась від судового розгляду справи двох британців, звинувачених у шпигунстві на користь Китаю.

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер з моменту свого вступу на посаду у 2024 році намагається налагодити відносини з Китаєм, Лондон і Пекін неодноразово обмінювалися звинуваченнями у шпигунстві.

Британські спецслужби також попереджали про спроби Китаю проникнути в політичні та ділові кола країни.