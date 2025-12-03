Польская армия присоединится к защите критических трансформаторных станций

Польская армия поможет оператору национальной энергосистемы защитить критически важные трансформаторные станции путем обмена информацией и проведения совместных учений.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, это будет происходить в соответствии с соглашением, подписанным в среду, 3 декабря, на фоне растущей обеспокоенности относительно атак российских дронов.

Соглашение, подписанное польской энергосистемой (PSE) и начальником штаба армии, также предусматривает предоставление военными помощи в приобретении оборудования, такого как системы противодействия дронам, хотя оно не содержит информации о финансировании такого сотрудничества.

Как отмечается, вторжение российских дронов подчеркнули проблему защиты более 16 тысяч километров высоковольтных линий и около 110 трансформаторных станций, которые являются критическими узлами в системе передачи электроэнергии, управляемой PSE.

"Кроме критических узлов, это вопрос нашего места в Европе и того факта, что Польша соединяет балтийскую систему с остальным континентом. Эта часть нашей инфраструктуры требует особого внимания", – заявил на брифинге генеральный директор PSE Гжегож Онихимовский.

Он отметил, что PSE и ее балтийские партнеры ищут средства Европейского Союза для лучшей защиты уязвимых объектов.

Недавно в Польше на железной дороге были совершены диверсии. Польша решила отправить войска территориальной обороны патрулировать важнейшие части критической железнодорожной инфраструктуры после этих инцидентов.

В конце ноября суд удовлетворил ходатайство прокурора и заочно взял под стражу двух украинцев, подозреваемых в диверсиях на железнодорожной инфраструктуре, на следующий день прокурор выдал ордера на арест двух мужчин.

Польский премьер-министр Дональд Туск заявлял, что его страна будет требовать задержания и экстрадиции подозреваемых, которые, насколько известно, выехали в Беларусь.