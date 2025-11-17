Польща відправить війська тероборони патрулювати залізничну інфраструктуру

Польща відправить Війська територіальної оборони патрулювати найважливіші частини критичної залізничної інфраструктури на сході країни після того, як на лінії поблизу Любліна було скоєно диверсію.

Про це повідомив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, пише "Європейська правда".

Війська, сформовані з навчених добровольців, будуть виконувати завдання з охорони залізниці – зокрема, мостів, віадуків та інших ключових елементів інфраструктури.

"Ми збільшуємо залучення Військ територіальної оборони до підтримки Служби охорони залізниць у патрулюванні залізничних ліній у східній Польщі. Особлива увага буде приділена найважливішим елементам інфраструктури: мостам, віадукам, тунелям, станціям, роз'їздам та залізничним пристроям управління рухом", – повідомив Косіняк-Камиш.

Під час патрулювання, додав він, Війська територіальної оборони використовуватимуть безпілотні літальні апарати, а з завтрашнього дня операцію підтримає вертоліт.

Вранці 17 листопада прем’єр Дональд Туск заявив, що служби вважають цілеспрямованою диверсією інцидент на польській залізниці між Варшавою і Любліном, де було підірвано колію.

Відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні. Також на цій ділянці колії стався ще один інцидент, який поки не визнали диверсією.

Туск скликав на ранок вівторка засідання урядового комітету з питань національної безпеки.