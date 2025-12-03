ЕС обновил рекомендации по предоставлению убежища сирийцам спустя год после падения Асада

Европейский Союз в среду опубликовал обновленные рекомендации по заявлениям о предоставлении убежища от граждан Сирии, отражающие новые условия в стране через год после падения режима Башара Асада.

Об этом сообщило Агентство Европейского Союза по вопросам убежища, пишет "Европейская правда".

Эти изменения могут повлиять на результат рассмотрения заявлений о предоставлении убежища около 110 тысяч сирийцев, которые по состоянию на конец сентября все еще ждали решения.

Агентство заявило, что противники Асада и те, кто уклоняются от военной службы, "больше не подвергаются риску преследований".

Однако, отметило агентство, другие группы могут находиться в группе риска – в частности лица, связанные с бывшим правительством, а также члены этнорелигиозных групп алавитов, христиан и друзей.

Агентство также заявило, что ситуация в Сирии "считается улучшенной, но нестабильной" с момента падения Асада в декабре 2024 года, и что в некоторых районах Сирии "продолжается неизбирательное насилие".

Хотя решения по заявлениям о предоставлении убежища принимаются на национальном уровне, рекомендации агентства используются для информирования 27 государств-членов ЕС, а также Норвегии и Швейцарии.

Цель состоит в том, чтобы обеспечить большую согласованность между 29 странами, предоставляющими международную защиту.

Количество сирийцев, подавших просьбу о предоставлении убежища, значительно уменьшилось с 16 тысяч в октябре 2024 года, до падения режима Асада, до 3500 в сентябре 2025 года.

В Германии министр внутренних дел Александр Добриндт ранее заявил, что правительство в этом году хочет достичь соглашения с Сирией о депортации лиц, которые просили об убежище, но их заявления отклонили.

Краткосрочные поездки в Сирию также будут приводить к потере права на защиту в Германии для сирийских беженцев.