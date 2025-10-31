Німеччина забороняє біженцям з Сирії короткострокові поїздки на батьківщину

Короткострокові поїздки до Сирії призводитимуть до втрати права на захист у Німеччині для сирійських біженців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство внутрішніх справ країни, йдеться у публікації DW.

Речник МВС зазначив, що після ретельної перевірки міністерство вирішило не дозволяти сирійцям короткострокові поїздки на батьківщину без наслідків для їхнього статусу захисту.

Таке рішення щодо сирійців ухвалила, наприклад, Туреччина. Колишня міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер спершу висловлювалася на підтримку цієї ідеї, однак у результаті її не реалізувала.

Без відповідного дозволу на відвідування Сирії сирійці втрачають свій статус біженця, якщо стає відомо, що вони перебували в країні походження.

У такому разі вважається, що умови для захисту як біженця втрачаються.

Виняток можливий лише в дуже обмежених випадках, наприклад, якщо близький родич перебуває при смерті.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт раніше заявив, що уряд цього року хоче досягти угоди з Сирією про депортацію осіб, які просили про притулок, але їхні заяви відхилили.

У березні Німеччина через 13 років перерви знову відкрила посольство у Сирії. Це сталось після повалення режиму Башара Асада.