Німеччина прагне укласти угоду про депортації з Сирією у цьому році

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що уряд цього року хоче досягти угоди з Сирією про депортацію осіб, які просили про притулок, але їхні заяви відхилили.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство DPA.

Міністр відзначив, що переговори щодо цього питання мають розпочатися "незабаром".

"Ми хочемо досягти угоди з Сирією цього року і спочатку депортувати злочинців, а потім тих, хто не має легального місця проживання", – заявив Добріндт в інтерв'ю газеті Rheinische Post, опублікованому в суботу.

"Важливо розрізняти людей, які добре інтегрувалися і працюють, та тих, хто не має права на притулок і залежить від соціальних виплат", – сказав він.

Він зазначив, що доручив Федеральному відомству з питань міграції та біженців частково відновити призупинені процедури надання притулку сирійцям, що відкриє шлях для депортацій. Німеччина не депортувала нікого до Сирії з 2012 року.

Кількість сирійських біженців, які добровільно повертаються на батьківщину після падіння багаторічного лідера Башара аль-Асада в грудні минулого року, повільно зростає, хоча все ще залишається на низькому рівні.

За даними Міністерства внутрішніх справ Німеччини, до кінця серпня 1867 осіб повернулися до Сирії за підтримки уряду.

Як повідомлялось цієї весни, кількість заявок на отримання притулку у Європі від громадян Сирії станом на лютий виявилася мінімальною за понад 10 років.

У березні Німеччина через 13 років перерви знову відкрила посольство у Сирії. Це сталось після повалення режиму Башара Асада.