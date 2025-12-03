Рютте позитивно оцінює плани Трампа поліпшити відносини з Білоруссю

Генсек НАТО Марк Рютте позитивно оцінює ініціативи США із пошуку поліпшення взаємин з Білоруссю.

Про це він сказав на пресконференції у Брюсселі в середу, повідомляє "Європейська правда".

Рютте поставили запитання про те, чи можуть зусилля США із налагодження відносин з Білоруссю допомогти "відірвати" Білорусь від Росії.

"Я високо оцінюю ініціативу США щодо пошуку шляхів поліпшення цих відносин. Я підтримую контакт із спеціальним посланцем, який є фахівцем у цій галузі, який робить велику роботу і який також працює над звільненням деяких осіб, які все ще перебувають під вартою в Білорусі. Тож усе це є позитивним", – сказав генсек НАТО.

Він також прокоментував можливість інших країн НАТО приєднатись до зусиль США.

"Звичайно, якщо інші країни зможуть допомогти, ми це зробимо. На цей момент я вважаю, що дуже важливо, що США беруть на себе цю ініціативу", – додав Рютте.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа намагається налагодити контакт з режимом у Мінську, свідченням чого стало звільнення 52 білоруських політвʼязнів.

У межах цих зусиль США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".

Також Лукашенко на тлі домовленостей з Трампом помилував і повернув Україні 31 громадянина.

Читайте також: "Добрий слідчий" Трамп: чи піде Захід на пом'якшення санкцій щодо режиму Лукашенка.