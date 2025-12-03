Рютте положительно оценивает планы Трампа улучшить отношения с Беларусью

Генсек НАТО Марк Рютте положительно оценивает инициативы США по поиску улучшения отношений с Беларусью.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе в среду, сообщает "Европейская правда".

Рютте задали вопрос о том, могут ли усилия США по налаживанию отношений с Беларусью помочь "оторвать" Беларусь от России.

"Я высоко оцениваю инициативу США по поиску путей улучшения этих отношений. Я поддерживаю контакт со специальным посланником, который является специалистом в этой области, который делает большую работу и который также работает над освобождением некоторых лиц, которые все еще находятся под стражей в Беларуси. Так что все это является позитивным", – сказал генсек НАТО.

Он также прокомментировал возможность других стран НАТО присоединиться к усилиям США.

"Конечно, если другие страны смогут помочь, мы это сделаем. На данный момент я считаю, что очень важно, что США берут на себя эту инициативу", – добавил Рютте.

Напомним, администрация Дональда Трампа пытается наладить контакт с режимом в Минске, свидетельством чего стало освобождение 52 белорусских политзаключенных.

В рамках этих усилий США сняли санкции с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".

Также Лукашенко на фоне договоренностей с Трампом помиловал и вернул Украине 31 гражданина.

