Рютте положительно оценивает планы Трампа улучшить отношения с Беларусью
Генсек НАТО Марк Рютте положительно оценивает инициативы США по поиску улучшения отношений с Беларусью.
Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе в среду, сообщает "Европейская правда".
Рютте задали вопрос о том, могут ли усилия США по налаживанию отношений с Беларусью помочь "оторвать" Беларусь от России.
"Я высоко оцениваю инициативу США по поиску путей улучшения этих отношений. Я поддерживаю контакт со специальным посланником, который является специалистом в этой области, который делает большую работу и который также работает над освобождением некоторых лиц, которые все еще находятся под стражей в Беларуси. Так что все это является позитивным", – сказал генсек НАТО.
Он также прокомментировал возможность других стран НАТО присоединиться к усилиям США.
"Конечно, если другие страны смогут помочь, мы это сделаем. На данный момент я считаю, что очень важно, что США берут на себя эту инициативу", – добавил Рютте.
Напомним, администрация Дональда Трампа пытается наладить контакт с режимом в Минске, свидетельством чего стало освобождение 52 белорусских политзаключенных.
В рамках этих усилий США сняли санкции с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".
Также Лукашенко на фоне договоренностей с Трампом помиловал и вернул Украине 31 гражданина.
Читайте также: "Добрый следователь" Трамп: пойдет ли Запад на смягчение санкций в отношении режима Лукашенко.