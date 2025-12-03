Сибіга розповів, як ЄС може посилити економічний тиск на Росію навіть в обхід Угорщини

Європейський Союз, а також інші держави-партнери України не вичерпали інструменти для економічного тиску на Росію, причому є ті рішення, які не потребують одностайності.

Про це заявив журналістам у Брюсселі міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Сибіга, який брав участь у Раді Україна-НАТО (РУН) на полях міністерської зустрічі Альянсу, заявив, що частина РУН була присвячена шляхам нарощування тиску на російського агресора, оскільки це – "кроки, які можуть наблизити справедливий мир".

Серед іншого він наголосив на потребі синхронізувати санкційний тиск з боку різних країн.

"Важливо, щоб ми були всі в одному санкційному просторі: Японія, Канада, Нова Зеландія, Австралія, Велика Британія, США. Зараз одні санкціонували близько 600 танкерів так званого тіньового флоту, а інші – умовно, 150. Це означає, що є прогалини, якими російський агресор користується", – пояснив він.

Сибіга також повідомив про оцінку стану економіки РФ, що перебуває під впливом санкцій.

"Наша оцінка – наступний рік російська економіка перебуватиме в стагнації з подальшим переходом в рецесію. Тому потрібно нарощувати цей тиск – і новими санкційними пакетами, і (митними) тарифами", – наголосив він.

За словами міністра, митний тиск – це інструмент, який поки не використовується Євросоюзом, хоча матиме економічний вплив, оскільки наразі, за його інформацією, "продовжується імпорт деякими країнами Європейського Союзу товарів з Росії".

"Для застосування тарифів чи тарифної політики, що обмежить такий товарообіг, в ЄС не потрібно одностайності. Тому важливо, щоб ми використовували і цей інструментарій", – заявив міністр.

Як відомо, санкційні рішення потребують значних зусиль, оскільки їх часто блокує або уповільнює Угорщина. Сибіга не став називати жодної країни у контексті ідеї митного тиску, і також уник згадки про Угорщину в контексті одностайності, але наголосив, що "є низка країн, які це підтримують".

Крім того, міністр наголосив на потребі знайти шлях використання заморожених активів РФ на фінансування потреб України.

Раніше повідомлялося також, що ЄС внесе Росію до чорного списку за відмивання грошей.

Тим часом Угорщина планує оскарження у суді заборони імпорту енергоносіїв з Росії.

Рішення про заборону імпорту нафти, газу і вугілля з РФ мають ухвалити найближчим часом, оскільки ЄС досі щомісяця платить РФ за них 1,5 млрд євро.