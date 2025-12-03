Сибига рассказал, как ЕС может усилить экономическое давление на РФ даже в обход Венгрии

Европейский Союз, а также другие государства-партнеры Украины не исчерпали инструменты для экономического давления на Россию, причем есть те решения, которые не требуют единодушия.

Об этом заявил журналистам в Брюсселе министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Сибига, который принимал участие в Совете Украина-НАТО на полях министерской встречи Альянса, заявил, что часть Совета была посвящена путям наращивания давления на российского агрессора, поскольку это – "шаги, которые могут приблизить справедливый мир".

Среди прочего он отметил необходимость синхронизировать санкционное давление со стороны разных стран.

"Важно, чтобы мы были все в одном санкционном пространстве: Япония, Канада, Новая Зеландия, Австралия, Великобритания, США. Сейчас одни санкционировали около 600 танкеров так называемого теневого флота, а другие – условно, 150. Это означает, что есть пробелы, которыми российский агрессор пользуется", – пояснил он.

Сибига также сообщил об оценке состояния экономики РФ, находящейся под влиянием санкций.

"Наша оценка – следующий год российская экономика будет находиться в стагнации с последующим переходом в рецессию. Поэтому нужно наращивать это давление – и новыми санкционными пакетами, и (таможенными) тарифами", – подчеркнул он.

По словам министра, таможенное давление – это инструмент, который пока не используется Евросоюзом, хотя будет иметь экономическое влияние, поскольку сейчас, по его информации, "продолжается импорт некоторыми странами Европейского Союза товаров из России".

"Для применения тарифов или тарифной политики, которая ограничит такой товарооборот, в ЕС не нужно единодушия. Поэтому важно, чтобы мы использовали и этот инструментарий", – заявил министр.

Как известно, санкционные решения требуют значительных усилий, поскольку их часто блокирует или замедляет Венгрия. Сибига не стал называть ни одной страны в контексте идеи таможенного давления, и также избежал упоминания о Венгрии в контексте единодушия, но отметил, что "есть ряд стран, которые это поддерживают".

Кроме того, министр отметил необходимость найти путь использования замороженных активов РФ на финансирование потребностей Украины.

Ранее сообщалось также, что ЕС внесет Россию в черный список за отмывание денег.

Тем временем Венгрия планирует обжалование в суде запрета импорта энергоносителей из России.

Решение о запрете импорта нефти, газа и угля из РФ должны принять в ближайшее время, поскольку ЕС до сих пор ежемесячно платит РФ за них 1,5 млрд евро.