Угорщина каже, що почала роботу з оскарження у суді заборони імпорту енергоносіїв з Росії

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив, що Будапешт вже розпочав роботу над тим, аби оскаржити у Суді ЄС рішення про заборону імпорту російських нафти і газу, щойно воно буде остаточно погоджене.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу в Брюсселі у середу.

Коментуючи попередню домовленість у ЄС про повну відмову від, зокрема, російського газу, Сійярто заявив, що Брюссель перебуває на "завершальній фазі прийняття рішення про ліквідацію енергетичної безпеки Угорщини".

Він зазначив, що Угорщина має бути захищена від цього "політично мотивованого рішення", тому "щойно цей диктат буде проголосовано в остаточному вигляді в Брюсселі, ми негайно оскаржимо його в Суді ЄС".

"Ми розпочали необхідну юридичну роботу для оскарження цього диктату в Суді ЄС, яка вже триває", – повідомив Сійярто.

Угорський міністр заявив, що це рішення повністю суперечить Договору про Європейський Союз, який стверджує, що енергетична політика є національною компетенцією держав-членів.

Крім того, він зазначив, що це фактично санкційний захід, "замаскований під торговельну політику", оскільки так Брюссель обходить вимогу одностайності, яка необхідна для ухвалення санкцій.

Він додав, що Угорщина буде діяти разом зі Словаччиною у цій правовій процедурі.

Як повідомляла "ЄП", у вівторок, 2 грудня, головування Ради ЄС та перемовники Європарламенту досягли попередньої згоди щодо поступової відмови від імпорту російського газу до кінця 2027 року.

Урсула фон дер Ляєн констатувала, що Євросоюз нині щомісяця сплачує Росії за імпорт викопного палива 1,5 млрд євро, проте має намір зменшити цю цифру до нуля.

Європейська комісія на початку наступного року представить законодавчу пропозицію про повну заборону імпорту російської нафти до ЄС.