Умєров розповів європейським радникам з нацбезпеки про переговори зі США

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров у середу зустрівся з радниками з національної безпеки шести європейських країн, аби обговорити переговорний процес зі США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на X.

За словами Умєрова, він провів зустріч з радниками з питань національної безпеки Великої Британії, Італії, Німеччини, Польщі, Фінляндії та Франції, а також представниками ЄС і НАТО.

"Я детально поінформував своїх колег про переговори в Женеві та Флориді, а також про наступні кроки в дипломатичному процесі. Важливо, щоб Європа залишалася активним учасником цього процесу – як у досягненні миру, так і у формуванні майбутньої архітектури безпеки", – додав він.

Також, за словами секретаря РНБО, сторони зосередилися на гарантіях безпеки, аби розробити "реальну та ефективну систему гарантій безпеки – для довгострокової безпеки України та всієї Європи".

"Домовилися продовжувати тісно співпрацювати, координуючи наші позиції для досягнення справедливого та тривалого миру для України", – підсумував Умєров.

Раніше повідомлялося, що Зеленський у середу може зустрітись з Віткоффом і Кушнером у Європі, однак ці плани були скасовані.

Українська делегація на так званих "мирних переговорах" отримала запрошення до США для раунду переговорів за підсумками зустрічей у Кремлі.