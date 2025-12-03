Сибіга повідомив про запрошення делегації України на переговори до США

Українська делегація на так званих "мирних переговорах" отримала запрошення до США для раунду переговорів за підсумками зустрічей у Кремлі.

Про це заявив на полях зустрічі міністрів НАТО у Брюсселі міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Сибіга повідомив, зокрема, що зараз Україна не отримала деталей американсько-російських переговорів, що відбулися у Москві, і наголосив, що для цього об'єктивні причини.

"Був контакт керівника української делегації (Рустема Умєрова) зі Стівом Віткоффом. Але оскільки це був телефонний контакт, то з міркувань безпеки, важко було б уявити обговорення деталей цієї зустрічі, адже це чутливий процес", – пояснив він.

Цю інформацію ЄП підтвердили також два європейських міністри, що брали участь у міністерському засіданні – за їхніми словами, ані вони, ані європейські лідери також не отримали детальну інформацію про переговори у Москві.

Втім, у США готові повідомити українцям деталі під час особистого раунду переговорів.

"Представники американської делегації повідомили, що за їхньою оцінкою розмови в Москві мали позитивне значення для мирного процесу. Це їхня оцінка. І вони запросили українську делегацію для продовження наших розмов до Америки найближчим часом", – заявив Сибіга.

Очільник української делегації Рустем Умєров зараз перебуває у Брюсселі, де він проводив зустріч із безпековими радниками лідерів ключових держав Європи.

Раніше повідомлялося, що Зеленський у середу може зустрітись з Віткоффом і Кушнером у Європі, однак ці плани були скасовані.

Після зустрічі у США Україна розповість європейцям про переговори в РФ, пообіцяв Зеленський.

Тим часом росіяни стверджують, що обговорювали з США вступ України в НАТО.