Умеров рассказал европейским советникам по нацбезопасности о переговорах с США

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров в среду встретился с советниками по национальной безопасности шести европейских стран, чтобы обсудить переговорный процесс с США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на X.

По словам Умерова, он провел встречу с советниками по вопросам национальной безопасности Великобритании, Италии, Германии, Польши, Финляндии и Франции, а также представителями ЕС и НАТО.

"Я подробно проинформировал своих коллег о переговорах в Женеве и Флориде, а также о следующих шагах в дипломатическом процессе. Важно, чтобы Европа оставалась активным участником этого процесса – как в достижении мира, так и в формировании будущей архитектуры безопасности", – добавил он.

Также, по словам секретаря СНБО, стороны сосредоточились на гарантиях безопасности, чтобы разработать "реальную и эффективную систему гарантий безопасности – для долгосрочной безопасности Украины и всей Европы".

"Договорились продолжать тесно сотрудничать, координируя наши позиции для достижения справедливого и длительного мира для Украины", – подытожил Умеров.

Ранее сообщалось, что Зеленский в среду может встретиться с Уиткоффом и Кушнером в Европе, однако эти планы были отменены.

Украинская делегация на так называемых "мирных переговорах" получила приглашение в США для раунда переговоров по итогам встреч в Кремле.